Todesfall: Christian Jaquet ist gestorben

«Unser ADC-Hall-of-Fame-Mitglied Christian Jaquet ist gestorben. Christian war vieles: Werber, Designer, Dozent, Autor, Maler, Kulturförderer. Und er bedeutete vielen viel.

Der am 6. Januar 1935 geborene Christian Jaquet prägte während Jahrzehnten die Kultur-und Designszene. Nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Praxis in Marketing und Werbung gründete er 1967 das Atelier Hablützel & Jaquet in Bern, das zehn Jahre später zum Atelier Jaquet AG wurde. Mit Auftraggebern wie Création Baumann, de Sede oder USM erreichte das Atelier Jaquet AG grosse Anerkennung und viele Auszeichnungen. 1992 erfolgte der Anschluss an die Seiler DDB Gruppe.

Seine beruflichen Kenntnisse gab er von 1973 bis 1993 als Lehrer der Fachklasse Grafik an der Schule für Gestaltung Bern und Biel weiter. 1998 wurde er als Projektleiter für den Aufbau der neuen Hochschule der Künste Bern und als Studienleiter der Studienrichtung ‹Visuelle Kommunikation› berufen und prägte insbesondere das Fach Signaletik.

Design war Christian ein Leben lang ein Herzensanliegen. So widmete er sich zwischen 1996 und 1998 nach intensiver Denk- und Planungsarbeit der Inbetriebsetzung und Leitung des Design Center Schweiz in Langenthal. Zudem amtete er als Präsident der von ihm mitbegründeten Swiss Graphic Design Foundation, die sich dafür einsetzt, das Kulturgut der Schweizer Grafik zu bewahren.

Christian hatte in der Kommunikationsbranche immer eine eigenständige Stellung eingenommen. Sein Designbewusstsein und sein unbestechliches Urteil haben auch im ADC Switzerland für Ausrufezeichen gesorgt, die unvergesslich bleiben.»

ADC Switzerland