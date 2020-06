Equipe: Claudia Sauter wird Verwaltungsrätin

Equipe verstärkt den Verwaltungsrat mit Claudia Sauter. Sie habe umfassende Erfahrung in den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Beratung, strategischer Kommunikation und Digitalisierung von Geschäftsmodellen, wie Equipe in einer Mitteilung schreibt. In ihrer letzten Rolle leitete Sauter die PR & Corporate Communications von Helvetia, davor war sie in gleicher Stellung langjährig im Prüfungs- und Beratungsunternehmen PwC tätig. Sie ist darüber hinaus im Advisory Board der Startup Factory.

Neben ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat wird Sauter Kunden aktiv begleiten und zusammen mit dem bestehenden Team weiterentwickeln und ihren Erfahrungsschatz im Rahmen von Beratungsmandaten weitergeben.

«Mit dem Neuzugang von Claudia im Führungsteam von Equipe, sind wir nun in der Lage Projekte von der Strategie bis zur Kundeninteraktion aus einer Hand zu realisieren. Claudia passt perfekt in unsere hybride Fähigkeitslandschaft – strategisch fundiert, pragmatisch und dem Willen zur Veränderung», lässt sich Martin Widmer, CEO von Equipe, in der Mitteilung zitieren. (pd/eh)