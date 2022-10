Zimmermann Communications: Clear Channel lässt Passanten rätseln

Mit dem Ziel, sich bei der Zielgruppe der Werbewirtschaft als innovative Anbieterin für Aussenwerbung zu positionieren, hat Clear Channel vor wenigen Wochen eine neue Dachmarkenkampagne lanciert. Zimmermann Communications hat dafür eine zweistufige Kampagne entwickelt, die unter dem Motto «Who lets the brands out» steht und kommuniziert, dass Clear Channel für jede Zielgruppe und jeden Brand eine wirkungsvolle Plattform bietet. Die kreative Umsetzung der Kampagne basiert auf Tape Art, welche in den 1960er-Jahren im Bereich Urban-Art entstand, heisst es in der Mitteilung der Agentur dazu. Der neue, moderne Auftritt werde in diversen klassischen, sowie einem Mix an internen und externen Massnahmen breit umgesetzt.

In der ersten Phase, die bis Ende September dauerte, lief die Kampagne unbranded und forderte auf zu raten, wer hinter dem Claim «Who lets the brands out» steht. Als Preis winkte ein Wochenende in Zermatt. Die sehr zahlreichen Antworten waren breit gefächert. Einige Teilnehmer haben die diversen, versteckten Hinweise in der Formulierung des Claims oder auch bei der Gestaltung richtig interpretiert und korrekt auf Clear Channel getippt.

Seit dieser Woche läuft nun die Auflösungsphase, in welcher die «Who lets the brands out»-Sujets mit der Integration von Logos von Partnerinnen und Partnern gezeigt werden und Clear Channel als Absender präsentiert wird. Für die Kampagne spannte Clear Channel mit Marken wie Brack.ch, Globus, Twint, Ricola, Salt, Denner und EWZ zusammen.

«Wir lieben es, wenn unsere Marke auf kreative Art hängen bleibt, und freuen uns mit der Aktion die Gattung Out-of-Home unterstützen zu dürfen», wird Pascal Schaub, Leiter Marketing & Kommunikation bei EWZ, zitiert.

Die B2B-Kampagne läuft in on- und offline-Medien der Kommunikations-Fachpresse, auf DOOH-Screens in diversen Mediaagenturen und natürlich auf dem Inventar von Clear Channel. Zusätzlich hat die Agentur die Kampagne noch in weiteren Massnahmen umgesetzt, die das Branding in den Geschäftsalltag transportieren. Sei es eMail-Signatur, Stellenausschreibungen, bei Videoproduktionen für als Klebeband für den Plakatversand. So kommt das neue Branding für die gesamte Lieferkette von Druck bis Aushang zum Einsatz.

Verantwortlich bei Clear Channel: Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer, Michelle Sameli, Head of Marketing & Communication; verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (CD), Sonja Zimmerli (Digital Art Direction), Lara Cavelti, Florian Bieniek (Beratung), Rolf Zimmermann (Strategie). (pd/wid)