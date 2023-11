Somedia: Communicaziun.ch wird übernommen

Das Medienunternehmen Somedia übernimmt die Bündner Agentur Communicaziun.ch und führt diese per 1. März 2024 mit der hauseigenen Agentur Viaduct zusammen. Mit dieser «strategischen Weiterentwicklung» entsteht laut einer Mitteilung «der führende Gesamtdienstleister in der Marketing- und Kommunikationsbranche in Graubünden mit Ausstrahlung bis Zürich und St. Gallen». Die beiden Agenturen treten künftig unter der Marke Communicaziun.ch auf.

Die Agentur Communicaziun.ch mit Sitz in Ilanz und einer Niederlassung in Chur blicke «auf eine beeindruckende 15-jährige Erfolgsgeschichte» zurück und sei für ihre unternehmerische Leistung mit dem Prix Montagne 2020 ausgezeichnet worden. Viaduct, ebenfalls in Chur, habe sich mit herausragenden Marken- und Kommunikationsprojekten einen Namen gemacht und sei Mitglied der Leading Swiss Agencies (LSA).

«Mit der Übernahme von Communicaziun.ch investiert Somedia in ein erfolgreiches und wachsendes Kommunikationsunternehmen aus unserer Region und ermöglicht die Zusammenführung des Unternehmens mit unserer Agentur Viaduct», wird Susanne Lebrument, Delegierte des Verwaltungsrates Somedia, zitiert. «Damit stärken wir nicht nur unsere Agenturstrategie, sondern erweitern auch das Angebot für unsere geschätzte Kundschaft und schaffen attraktive Arbeitsplätze.»

Neue Agentur mit 80 Mitarbeitenden

Die neue Agentur, unter der Leitung von Armin Spescha, vereint 80 Mitarbeitende, davon zwölf Lernende. Unter dem Namen Communicaziun.ch vereint die Agentur Kompetenzen und Dienstleistungen rund um Markenführung, Kommunikation und Produktion. Die neue Communicaziun.ch bietet laut Mitteilung Corporate Design, On- und Offline-Kampagnen, Bewegtbild, Websites, Geschäftsberichte, Beschriftungen, Event-Management und weitere Kommunikationsdienstleistungen aus einer Hand an. Offset- und Digitaldruck sowie alle Dienstleistungen der Werbetechnik werden im hauseigenen Maschinenpark realisiert.

Armin Spescha, Inhaber von Communicaziun.ch: «Wir bieten weiterhin das volle Programm – für kleine und grosse Projekte. Durch diese Symbiose gewinnen wir an Attraktivität für umfangreiche und anspruchsvolle Mandate, um unsere Kundschaft essenziell weiterzubringen. Wir legen grossen Wert darauf, die einzigartigen Stärken beider Agenturen zu erhalten und zu fördern, um gemeinsam zu wachsen. Unsere Unternehmenskultur und unsere Unternehmenswerte bleiben erhalten und die gewohnten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden bleiben bestehen».

Alle Arbeitsplätze sowie die Standorte in Ilanz und Chur bleiben laut Communiqué erhalten. (pd/cbe)