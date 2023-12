Livesystems: Content-Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf Schweiz

Für Livesystems ist es bereits die zweite Content Partnerschaft im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Damit nutze man die primären Geschäftsaktivitäten intensiv zur Förderung von Nachhaltigkeitswissen in der Bevölkerung, schreibt die Anbieterin digitaler Aussenwerbung in einer Mitteilung. Der Fokus der Partnerschaft mit SOS-Kinderdorf liege vor allem auf sozialen Aspekten und solle das Bewusstsein zu Brennpunktthemen rund um Kinder- und Menschenrechte schärfen, so das Unternehmen weiter.

Seit September auf den ÖV-Bildschirmen

Die Ausstrahlung der Spots auf den Werbeflächen von Livesystems erfolgt bereits seit September jeweils am Wochenende in zielgruppenstarken ÖV-Verbindungen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Sie zeigen relevante Informationen zu Themen wie Ernährung, Zugang zu Trinkwasser, Bildung und Familie für Kinder in globalen Krisengebieten auf.

Die Kooperation startete im September und ist auf vier Monate angesetzt, angedacht ist bereits eine Verlängerung bis zum «Tag der Familie» im Mai 2024. (pd/nil)