Publiziert am 19.03.2026

Die Agentur TBWA\Zürich knüpft mit dem Spot an die 2026 lancierte Imagekampagne von Coop an und trägt deren Kernbotschaft weiter: Coop bietet für jeden Geschmack das Passende.

Der 30-sekündige Film wird im TV und Kino ausgestrahlt sowie in einer Kurzversion online eingesetzt. Ergänzt wird die Kampagne durch Bumper und Display Ads, die einzelne Produkte aus dem Ostersortiment hervorheben.

Für die Regie und den Schnitt zeichnet erneut das Schweizer Regieduo Fröhlich verantwortlich, das bereits die Imagekampagne inszeniert hatte. Produziert wurde der Spot von Shining Film. (pd/cbe)