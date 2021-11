Am Donnerstag findet auf Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn eine Online-Demo der Ja-Kampagne der Zivilgesellschaft für das Covid-Gesetz statt. Unter dem Motto «Lieber Tee trinken als Liberté schreien» und mit dem Hashtag #LieberTee demonstrieren Befürworter der Covid-Gesetzesrevision für ein Ja am 28. November, wie es in einer Mitteilung heisst. Allein auf Twitter wurde der Hashtag bis am frühen Nachmittag über 8000 Mal angewendet.