Drop8 hat für das Schweizer Startup 9 Meadows die erste programmatische Cross Channel Kampagne umgesetzt. Nach einem festreichen Dezember erfreut sich der «Dry January» immer grösserer Beliebtheit. Für das Startup, das alkoholfreie Cocktail-Alternativen produziert, ein idealer Zeitpunkt für ihre erste programmatische Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.



9 Meadows, das fünf verschiedene alkoholfreie Cocktail-Alternativen im Angebot hat, steht für Qualität, Geschmack und Innovation. Die Zutaten werden von ausgewählten Landwirten aus der Alpenregion bezogen, welche die Pflanzen und Inhaltsstoffe nachhaltig und lokal anbauen. Eine erneuerbare Kreislaufwirtschaft im Wertschöpfungsprozess sei ein grosses Differenzierungsmerkmal von 9 Meadows – und mit jedem Verkauf engagiert sich das Startup in Zusammenarbeit mit Free the Bees gegen das Bienensterben in Europa. Im Kontext von wachsenden Trends zu einem bewussteren Lebensstil und der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Alternativen zu alkoholischen Getränken stärke das Startup nun auch seine Präsenz in der digitalen Kommunikation, heisst es weiter.



Als Startup verfügt 9 Meadows gleichzeitig über beschränkte Mittel in der digitalen Kommunikation, weshalb es umso bedeutender ist, eine möglichst effiziente Strategie anzuwenden, um die Zielgruppe präzise anzusprechen.





Ziel der Kampagne ist es, den Brand 9 Meadows bei Liebhabern von alkoholfreien Cocktails und solchen, die es noch werden wollen, bekannt zu machen. Mit einem Klick auf das Werbemittel gelangen Userinnen und Usern direkt in den Online Shop von 9 Meadows, wo als sekundäres Ziel Bestellungen für das Produkt generiert werden sollen. Zum Einsatz kommt ein Mix aus Display und Native Ads. Dadurch, dass gerade im Januar sehr viel Content zum Thema «Dry January» publiziert wird, kommt unter anderem auch ein kontextuelles Targeting zum Einsatz, um speziell den Lesern von «Dry January» Content eine passende alkoholfreie Alternative anzubieten. Ein weiterer Teil der Kampagne wird mittels Optimierung auf «Web-Shop-Orders» ausgespielt. Dazu trägt auch der Einsatz von 1st-party-Daten bei. Abgerundet wird die Kampagne mit Schaltungen auf ausgewählten DOOH-Screens.

Armina Demon Co-Founderin und Marketing Verantwortliche bei 9 Meadows: «Bereits nach knapp der Hälfte der Laufzeit der Kampagne verzeichnen wir einen Anstieg der Bestellungen im Webshop sowie eine Steigerung der Interaktionen auf unseren Social-Media-Kanälen.»

Chiara Naunheim, Junior Campaign Managerin bei Drop8: «Es ist eine spannende Herausforderung, eine Marke, die noch fast niemand kennt, mit einer ersten Kampagne begleiten zu dürfen. Gleichzeitig verspüre ich auch eine grosse Motivation sowie Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber, das eingesetzte Budget effizient einzusetzen.» (pd/wid)