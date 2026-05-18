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Wanderwege starten Gönnerkampagne

Wanderwege starten Gönnerkampagne

Der Verband Schweizer Wanderwege will mit einer neuen Kampagne mehr Privatpersonen zum Spenden bewegen.

Der Verband Schweizer Wanderwege will mit einer neuen Kampagne mehr Privatpersonen zur finanziellen Unterstützung bewegen. Hintergrund: Rund 70 Prozent des Budgets finanziert der Zentralverband nach eigenen Angaben über Gönnerschaften und Spenden.