Die Kampagne umfasst einen 45-sekündigen Manifestfilm, vier Kurzfilme sowie Sujets für Plakate und digitale Screens. Thematisch geht es um Selbstregulation, Balance und Regeneration – Fähigkeiten, über die das Publikum «staunen» soll, wie es in der Mitteilung heisst. Die CSS positioniert sich damit als Begleiterin, die erst eingreift, «wenn es nötig wird», so Reto Schertenleib, Leiter Brand Management and Marketing Communications.
Creative Director Katrin Espelage lässt sich mit dem Anspruch zitieren, eine Kampagne geschaffen zu haben, «die nicht erklärt, sondern spürbar macht». Flankiert wird der Auftritt durch eine Landingpage mit Resilienz-Selbsttest sowie Social-Media-Formate. Angaben zum Mediabudget oder zur Mediaagentur macht die CSS nicht. Stilistisch setzt SiR MaRY auf eine ruhige, erzählerische Tonalität – ein Ansatz, den die Agentur bereits in früheren CSS-Arbeiten etabliert hat und der die Kontinuität der Zusammenarbeit unterstreicht. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei CSS: Reto Schertenleib (Leiter Brand Management & Marketing Communications), Philippe Heiz (Leiter Stab Corporate Communications), Isabelle Zihlmann (Leiterin Grafik & Design), Ivana Tadic (Leiterin Social Media), Deborah Woehrlen (Trainee Corporate Communications); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Torben Cording (Senior Art Director), Sebastian Bouchareb (Senior Copywriter), Sandro Heierli (Art Director), Luisa Jentzsch (Junior Copywriter), Sinah Bucheli (Account Manager), Anoushé Dastmaltschi (Senior Account Manager), Florence Scherer (Senior Strategist), Susi Miller (Strategy Director), Nicolas Hostettler (Managing Director), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); Produktion: Stories AG (Filmproduktion), Yves Bollag (Executive Producer), Michèle Seligmann (Head of Production), Rhea Mandanis (Producer), Giger Brothers (Flurin Giger, Silvan Giger - Regie), Silvan Giger (DOP), Josselin (Photographer), Flurin Giger (Edit), Sofie Friis Borup (Colorist), Great Garbo (Music), Levi Giger (Sound Design), Tonstudio Z (Voice Recording & Mix); Mediaschneider Bern: Thierry Frey (CCO), Patrick Burri (Client Service Director), Laura Del Favero (Consultant); Sir Mary Media: Nadina Tharuman (Media Planner), Thomas Besmer (Managing Partner), Elena Munz (Junior Media Operations Manager), Anna Kruczek (Media Operations Manager).