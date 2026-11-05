Publiziert am 05.11.2026

Rund 90 Prozent der Befragten nennen das Arbeitsklima als zentrales Kriterium bei der Stellenwahl. Für die «Generation Z Top Talente: DACH-Studie 2026» hat die Beratungsfirma Kitoko People zwischen 2023 und 2026 insgesamt 1436 junge Berufsleute aus dem Umfeld der Berufsmeisterschaften von SwissSkills, WorldSkills Germany und SkillsAustria befragt, 682 davon in der Schweiz.

Den Lohn halten bei der Arbeitgeberwahl in Deutschland 64 Prozent für sehr wichtig, in Österreich 57 Prozent, in der Schweiz 29 Prozent. Als mögliche Wechselgründe nennen die Befragten fehlende Wertschätzung (95 Prozent) und ein besseres Arbeitsklima (94 Prozent) häufiger als mehr Lohn (72 Prozent). Als wichtigste Führungseigenschaft gilt Wertschätzung. Regelmässiges Feedback nennen nur 13 bis 16 Prozent.

Laut Medienmitteilung sieht die Hälfte der Befragten ihre Zukunft für mehr als vier Jahre im Unternehmen. Die Studie weist dafür in Österreich 65 Prozent aus, in der Schweiz 43 und in Deutschland 37 Prozent. Gewichtet nach der Zahl der Befragten sind es rund 44 Prozent. Kitoko People bezeichnet die Stichprobe als nicht repräsentativ für die Generation Z. (pd/nil)