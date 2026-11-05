Mode Bayard: Wendy Holdener wird Werbegesicht

Publiziert am 05.11.2026

Mode Bayard gab die Zusammenarbeit mit Wendy Holdener am Donnerstag bekannt. Zu Dauer und Konditionen macht das Unternehmen keine Angaben, auch eine beteiligte Agentur nennt es nicht. «Sie tritt so auf, wie sie fährt: selbstsicher, natürlich und mit klarer Linie», lässt sich CEO Silvia Bayard zitieren.

Holdener gewann 2018 olympisches Gold im Teamwettbewerb. Weltmeisterin wurde sie dreimal: 2017 und 2019 in der Kombination, 2019 mit dem Team. An den Winterspielen in Cortina verpasste sie im Februar als Vierte im Slalom eine Medaille. Weiterfahren will sie mindestens bis zur Heim-WM 2027 in Crans-Montana.

Mode Bayard wurde 1912 im Wallis gegründet und hat seinen Sitz heute in Bern. Das Unternehmen betreibt über 60 Geschäfte an 37 Standorten in der ganzen Schweiz. Fredy Bayard, Ehemann der CEO, zog sich aus dem Unternehmen zurück und übergab es per Management-Buyout an das Kader, wie er 2022 erklärte (persoenlich.com berichtete). Er engagierte sich daraufhin in Visp und Biel als Verleger von Lokalmedien. (pd/nil)