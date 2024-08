NZZ: Da wird der Elefant im Raum angesprochen

Publiziert am 21.08.2024

Rechtzeitig zum Herbst lanciert die NZZ eine neue Kampagne für den deutschen Markt mit dem Claim «Ansprechen, was im Raum steht». Im Mittelpunkt steht die Metapher vom Elefanten im Raum, die ungelöste politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland wie die Migrationspolitik und den Aufstieg der AfD adressiert.

In den vergangenen Jahren hat sich die NZZ in Deutschland mit ihrem Claim «Der andere Blick» positioniert. Dinge aus einer anderen Perspektive anzusprechen, ist das zentrale Leistungsversprechen. Die neue Kampagne spitzt diesen Ansatz weiter zu, indem sie Themen aufgreift, die im politischen Diskurs und in der deutschen Medienlandschaft oft weggeredet oder negiert werden, jedoch für die Zukunft von Deutschland zentral sind, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne rückt mit zugespitzten Fragen aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Fokus, wie den möglichen Aufstieg der AfD bei den bevorstehenden Landtagswahlen («Die AfD als Wahlsieger?»), den Niedergang der deutschen Wirtschaft («Geht der deutschen Wirtschaft die Luft aus?»), die ungelöste Migrationsthematik («Migrationspolitik am Limit?») und die sicherheitspolitische Rolle Amerikas nach den Präsidentschaftswahlen 2024 («Deutschland ohne Schutzmacht?»).

Der Elefant im Raum, der diese Herausforderungen symbolisiert, wird durch computergenierte Bilder in verschiedenen Kontexten dargestellt. Die Metapher vom Elefanten im Raum wird mit dem Abbinder «Ansprechen, was im Raum steht» aufgelöst. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Prolog7 und unter Einbezug eines Experten für computergenerierte Bilder (CGI).

Die Kampagne läuft bis Mitte November auf DOOH-Screens an deutschen Flughäfen, Bahnhöfen, in ausgewählten Grossstädten sowie auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und wird programmatisch ausgespielt. (pd/spo)