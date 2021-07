Freundliche Grüsse: Daheim am Wasser mit Rivella

Während den schönsten Monaten des Jahres lockt Rivella mit einer Konsumenten-promotion mit Gewinnspiel, Events am Wasser, Kooperationen und Samplings. Unter dem Hashtag #DaheimAmWasser fliessen all diese Elemente auf Social Media zusammen. So wird in einer dreimonatigen Aktivierungsphase zum Besuch der Rivella Sommer Events animiert und zur Teilnahme am Gewinnspiel – wobei der Hauptpreis, ein ausgebauter Camper Van, im Fokus steht. Dies geht aus einer Mitteilung vom Montag hervor.







Um dies zielgruppengerecht zu erzählen, schickte Freundliche Grüsse echte Rivella Fans mit dem Camper Van und einem Filmteam auf eine Tour durch die Schweiz. Daraus ist eine mehrteilige Video- und Bild-Serie entstanden. Darin entdecken die «Rivella Boys & Girls» Schweizer Gewässer – und Rivella als die ideale Sommer-Erfrischung.

Zeitgleich finden die «Rivella Sommer Roadshow» und der «Rivella Water Champ» in der gesamten Schweiz statt. Die jeweilige Bewerbung dazu wird auf Instagram standortspezifisch ausgespielt.

Die gesamte «Daheim am Wasser»-Sommeraktivierung auf Social Media umfasst eine Vielzahl von Assets, welche individuell auf die Kampagne und den Brand zugeschnitten und ausgespielt werden. Alle Elemente greifen ineinander und positionieren Rivella als das Erfrischungsgetränk für den Sommer.







Verantwortlich bei Rivella: Rahel Burri (Brand Managerin), Andri Freyenmuth (Leiter Brand Management & Sponsoring/Events); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Jasmine Segginger (Beratung), Janine Sonderegger (Head of Content), Berni Brungs (Text/Konzept), Mara Schwegler (Art Direction), Simon Keller, Isabelle Schmid (Social Media Strategie), Filmproduktion: Marty/Trezzini. (pd/lol)