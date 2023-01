Der Verein TCS mit 1,5 Mio. Mitgliedern bietet seine Dienste nicht nur für Privatpersonen und deren Autos, sondern auch für die Fahrzeuge und Transportdienstleistungen von KMUs an – mit der TCS Firmenkarte. Um dieses Angebot bekannter zu machen und neue Firmenkunden zu gewinnen, entwickelte Wirz ein Akquisitionsmailing und Videos mit Testimonials.

Mit der TCS Firmenkarte können sich Unternehmen im Pannenfall absichern und so für mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sorgen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wirz empfahl dem TCS laut eigenen Angaben, unterschiedliche Dienstleister im Bereich Personen- und Warentransport, Handwerker und Fahrzeugvermietungen ganz gezielt anzusprechen. Das Medium stand von Anfang an fest: ein physisches Mailing. Die Idee hinter Text und Gestaltung: Bei einer Panne möchte das Taxiunternehmen genauso wie der «Päckliservice» möglichst schnell wieder zum Fahren und damit ans Ziel kommen.

Verschiedene Transportgüter – gleiches Problem



Was passiert, wenn ein Fahrzeug ausfällt, und die Ladung oder der Handwerker nicht pünktlich vor Ort sind? Der gute Ruf der Firma ist gefährdet, der Kunde genervt. Hier setzt die Inszenierung des Mailings an: Sie zeigt einen Lieferwagen, der mit dem wirklichen Namen der Empfängerfirma personalisiert ist. Diese Firmenbeschriftung ist lädiert, fehlende oder lockere Buchstaben symbolisieren den ramponierten Ruf der Firma. Als Response-Element liegt dem Mailing ein physisches Antwortelement bei – ebenfalls personalisiert.

Zusätzlich setzte das Mailing auf die Überzeugungskraft klassischer Testimonials – allesamt wirkliche TCS Firmenkunden mit Firmenkarten, die über die Gründe sprechen, warum sie sich für die Pannen- und Unfallhilfe des TCS entschieden haben. Tenor aller Statements ist das Versprechen der TCS Firmenkarte: «Damit Ihre Geschäfte in Fahrt bleiben.» Die Videos der Testimonials werden auf der TCS-Firmenkarte-Landingpage und als Social-Posts und -Ads eingesetzt.

TCS, nicht nur für Private!



Durch die sehr personalisierte Ansprache der Flyer mussten einige Herausforderungen bewältigt werden: Wie passen lange Namen auf den Druck von Flyer und der Firmenkundenkarte? Wie kann das bekannte CD/CI des TCS integriert für die TCS Firmenkarte angepasst werden, um als etwas Anderes erkennbar zu sein? «Allein die Programmierung für die unterschiedlichen Druckmittel dauerte rund eine Woche», so Yves Seiler, bei der Wirz zuständig für Dialogmarketing. «Wir sind stolz, den TCS auch im Bereich Firmenkunden zu unterstützen. Wir kennen die Bedürfnisse bereits durch unsere Arbeiten für den Privatkundenmarkt.» (pd/mj)