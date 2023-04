Publicis Zürich: Damit keine Vision zu gross ist

Kern der Kampagne «Keine Vision ist zu gross» ist ein Spot, der den Werdegang einer jungen Architektin mit all seinen Höhen und Tiefen emotional darstellt. Von langen Arbeitsnächten zuhause bis zu unerwarteten Überschwemmungen im Büro mangelt es nicht an Hindernissen, die es zu bewältigen gilt. Doch mit dem richtigen Mindset und der nötigen Vorbereitung lassen sich Menschen mit einer Vision nicht entmutigen, wie es in einer Mitteilung von AXA Schweiz heisst.

Die Kampagne wird auf mehreren Kanälen ausgespielt – auf Anzeigen, im TV sowie immer wieder online in diversen Videos. Die Kampagne soll daran erinnern, dass die AXA allen Schweizer Gründerinnen und Gründern als verlässliche Partnerin zur Seite stehe, damit diese ihre grosse Vision verwirklichen können.

Dabei konzentriert sich Publicis auf die zielgruppenrelevanten, reichweitestarken Online-Plattformen und Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel YouTube, Instagram und Facebook, und unterstützt die Kampagne darüber hinaus mit Replay Ads im TV. Jegliche Werbemittel verlinken auf die Kampagnen-Landingpage mit zusätzlichen Informationen zum Thema, inklusive der Services und Angebote der AXA.

Verantwortlich bei der AXA: Claudia Suter (Head Brand & Advertising), Tanja Hediger (Advertising Managerin), Lilian Schmidt (Brand Managerin), Jennifer Bächtold, Julia Berger (Content Management), Vanessa Lochbaum (Social Media Managerin); verantwortlich für Kreation & Produktion: Publicis Zürich (Strategie, Kreation und Umsetzung), Prodigious (Produktion und Realisation); verantwortlich bei Media Agentur: Tanja Kneubühler (Group Head, Client Leadership), Arta Bibaj (Senior Manager Client Leadership), Rahel Buchser (Senior Manager Digital), Jule Heckler (Executive Client Leadership), Jonas Haberthuer (Digital Executive). (pd/cbe)