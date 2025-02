Publiziert am 17.02.2025

Im Mittelpunkt der Kampagne stehe die Fokussierung auf und das Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und Werte der Menschen in der Schweiz, schreibt die Agentur Sir Mary in einer Mitteilung. Im Zuge der neuen Kampagne tritt nun auch im Werbeumfeld erstmals das neue, von Metadesign entwickelte, Branding der PostFinance in Erscheinung.





















Mit der strategischen Neuausrichtung will PostFinance ihre Position als kundenorientiertes Finanzinstitut weiter ausbauen und ihre Angebote präziser auf verschiedene Zielgruppen zuschneiden.



«Nahbar, authentisch und auf Augenhöhe»



«Die Imagekampagne setzt mit dem Motto ‹Wissen, was zählt› ein klares Zeichen: Die Bank orientiert sich an den Lebenswelten ihrer Kundschaft – nahbar, authentisch und auf Augenhöhe», lässt sich Nicolas Hostettler, Geschäftsführer von Sir Mary, in einer Medienmitteilung zitieren. (



Bei PostFinance freut man sich auf die weitere Zusammenarbeit. Yves Ekmann, Co-Leiter Marketing Communications: «Diese Imagekampagne ist der erste Schritt in einer langfristigen Zusammenarbeit, bei der wir unsere Marketingkommunikation weiter stärken und entwickeln.» Im Anschluss an die Imagekampagne sind bereits weitere Massnahmen für die gesamte Strategieperiode geplant.

Die neue Imagekampagne ist in den kommenden Wochen im TV, Kino, Out-of-Home, Digital und auf Social Media zu sehen. (pd/nil)