Die weissen Tixi-Fahrzeuge kennen Zürich alle: Seit 40 Jahren betreibt der gemeinnützige Verein den Fahrdienst für mobilitätseingeschränkte Menschen in der Region. Von fünf Standorten aus werden rund 2400 verschiedene Fahrgäste von über 400 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern an ihre Ziele gebracht.

Nun sucht Tixi zusätzliches Personal. Dieses ermöglicht durch sein freiwilliges Engagement mobilitätseingeschränkten Menschen die Teilhabe am Leben. Dazu gehöre nicht nur das kulturelle Leben oder der Besuch bei Freunden, so Marco Eichenberger, Leiter Fundraising und Kommunikation bei Tixi: «Unsere Fahrerinnen und Fahrer begleiten unsere Fahrgäste wirklich überall hin, auch an Orte, wo diese vielleicht lieber nicht hinmöchten: aufs Steueramt oder zum Arzt. Orte, die halt ebenfalls zum Leben dazugehören.»