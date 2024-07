Ingo: Daniel Fisher wird globaler Kreativchef

Publiziert am 23.07.2024

Daniel Fisher wurde zum Global Chief Creative Officer für das Boutique-Netzwerk Ingo ernannt, wie Ogilvy am Dienstag mitteilte. In seiner neuen Rolle werde er «für die kreative Exzellenz» der drei Niederlassungen in Stockholm, Hamburg und Zürich verantwortlich sein. Fisher startet im September bei Ingo und wird von Grossbritannien aus tätig sein. Darüber hinaus wird er weiterhin dem Worldwide Creative Council von Ogilvy angehören, wie es weiter heisst.

Seit 2019 verantwortet Daniel Fisher die kreative Leitung von Ogilvys globalen Unilever-Geschäft, das Marken wie Ponds, Hellmann's und Dove umfasst. Fisher wird während einer Übergangsphase weiterhin in das Unilever-Geschäft von Ogilvy eingebunden sein. «Als ich bei Ogilvy anfing, blickte ich neidisch auf all die grossartigen Arbeiten, die von Ingo kamen, und machte es mir zur Aufgabe, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wann immer sich die Gelegenheit bot», wird Daniel Fisher in der Mitteilung zitiert. «Jetzt die Chance zu haben, sie global zu führen, ist ein wahr gewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.»

Ingo, eine Kreativboutique-Agentur innerhalb von Ogilvys globalem Netzwerk, wurde Anfang 2011 in Stockholm gegründet. 2021 wurde in Hamburg ein zweiter Standort eröffnet, diesen Frühling erfolgte die Expansion nach Zürich (persoenlich.com berichtete).

Vor seiner Zeit bei Ogilvy arbeitete Fisher bei Londoner Agenturen, darunter The&Partnership, Leo Burnett und AdamandeveDDB, wo er als Deputy ECD tätig war. Im Laufe seiner Karriere hat er laut Mitteilung «ikonische Werbung für einige der bekanntesten Marken der Welt produziert», darunter Virgin Atlantic, Netflix, McDonald's und The Sunday Times. (pd/cbe)