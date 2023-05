Studio Wurst: Dank Chiefs nach dem Hinfallen wieder aufstehen

Zum Sport und generell zu einem aktiven Lebensstil gehören auch das Scheitern und Hinfallen. Mit den richtigen Protein-Drinks und -Snacks und einer positiven Einstellung steht man einfach wieder auf und macht weiter. Das ist die Botschaft von Chiefs.

Verschiedene Fail-Sujets

Studio Wurst hat verschiedene Fail-Sujets für Video- und Bumper-Ads, Banner, Printanzeigen, sowie eine Aktivierung am POS mittels On-Pack Promotionen entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Ziel der Kampagne sei die Steigerung der Markenbekanntheit von Chiefs in der Schweiz, so Studio Wurst weiter. Die Kampagne wurde nach dem 360-Grad-Ansatz geplant; die Zielgruppe soll über verschiedene digitale Touchpoints mit der Marke in Kontakt kommen.



Ausgespielt wird die Kampagne daher ergänzend zum Schwerpunkt Social Media auch mittels programmatischen Display- und Videoformaten und DOOH-Aktivitäten.

















Verantwortlich bei Chiefs: Julia Blascyk; verantwortlich bei Averdi: Fabian Riesen, Stephanie Kübler, Thomas Mazenauer; verantwortlich bei Studio Wurst: Nino Zuberbühler, Pedro Moosmann; verantwortlich bei Gamned: Benjamin Rieder, Granit Sermaxhaj. (pd/nil)