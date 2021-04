Agentur am Flughafen: Dank dem kleinen Helfer besser hören

1907 in Österreich gegründet, gehört Neuroth heute zu den europaweit erfolgreichsten Hörakustikunternehmen und betreibt mehr als 250 Fachinstitute und Hörcenter. Dem technologischen Fortschritt sei Dank, haben die Hörgeräte von heute kaum mehr etwas mit den Apparaten von früher gemeinsam.

Inzwischen können die kleinen Helfer auch weit mehr, als nur das Hören zu verbessern. Über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden, bieten sie einen unglaublichen Mehrwert im Alltag, denn man kann mit ihnen auch direkt telefonieren oder Musik hören.

Um diesen Mehrwert potenziellen Kundinnen und Kunden verständlich zu machen und zugleich die Hemmschwelle, ein Hörcenter aufzusuchen, zu senken, entwickelte die Agentur am Flughafen ein Directmailing. Verschickt wurde es an 45'000 Empfängerinnen und Empfänger in der Schweiz, welche aufgrund ihres Alters und ihres vorherigen Berufs selektiert wurden.

Verantwortlich bei Neuroth Hörcenter AG: Lukas Häusermann (Leiter Marketing CH/FL), Sharlyn Keiser (Leiterin Marketing Management), Fabienne Rudigier (Marketing Managerin); verantwortlich bei der Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Art Direction), Ketil Eggum (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/lom)