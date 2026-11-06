Geyst: Rob Hartmann leitet neu die Kreation

Publiziert am 06.11.2026

Rob Hartmann verantwortet bei Geyst als Executive Creative Director (ECD) die Kreation. Das geht aus einem LinkedIn-Post vom Freitagabend hervor. Wie er auf Anfrage von persoenlich.com sagt, wurde die Stelle neu geschaffen. Bei Publicis Zürich war er bis Ende Juni tätig, von Juli bis September arbeitete er selbstständig. Seit Mitte Oktober ist er bei Geyst. Die Zwischenphase führt er in seinem Profil unter der Bezeichnung «Me, Myself & AI».

Der Abgang bei Publicis sei nicht freiwillig erfolgt, so Hartmann auf Anfrage. Details nennt er keine: «Lange Geschichte. Wäre Stoff für ein Buch.» Kurz nach seinem Weggang hatte er auf LinkedIn geschrieben, das Ende sei «zu unerwartet» gekommen. Gleichzeitig suchte er dort öffentlich eine Festanstellung als ECD oder Creative Director, ausdrücklich nicht als Freelancer.

Im aktuellen Post schreibt Hartmann, er freue sich darauf, bei Geyst «gemeinsam mit einem grossartigen Team die Zukunft der Agentur mitzugestalten». Zudem bedankt er sich bei allen, die dazu beigetragen hätten, dass er weiterhin das Privileg habe, «als Enfant terrible die Schweizer Werbewelt ein bisschen aufzumischen».

Den Begriff relativiert er gegenüber persoenlich.com: «Enfant terrible klingt immer so, als würde man absichtlich Ärger machen. Dabei will ich eigentlich nur gute Ideen machen. Dass die manchmal Ärger machen, liegt in der Natur der Sache.» Und weiter: «Ich hoffe sehr, dass wir bei Geyst noch für den einen oder anderen Aufreger sorgen.»

Hartmann war im Februar 2023 von Jung von Matt Limmat zu Publicis Zürich gewechselt (persoenlich.com berichtete). Dort übernahm er die damals neu geschaffene Position als ECD und Leiter Kreation. Im persoenlich.com-Interview bezeichnete er sich damals als «Anwalt der guten Ideen».

Bei Jung von Matt Limmat war Hartmann rund achteinhalb Jahre tätig, zuerst als Creative Director und ab 2021 als ECD. Zuvor arbeitete er als Konzepter bei Wirz, Euro RSCG und Advico Young & Rubicam in Zürich. Seine Laufbahn begann er bei Sid Lee in Montreal. Im Verlauf seiner Karriere arbeitete er unter anderem für Ikea, Zalando, Ovomaltine, UBS, Migros, SRF und die Post. (cbe)