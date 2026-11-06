Giorgio Keller, in Bellinzona aufgewachsen, war im November 2024 in Lausanne als Nachfolger des verstorbenen Gerard Bucher gewählt worden (persoenlich.com berichtete). Ende Juni 2025 trat er nach knapp acht Monaten aus persönlichen Gründen per sofort zurück. Seither führte Vizepräsident Sandro Mühlebach das Präsidium interimistisch, wie bereits nach Buchers Tod im April 2024. Der 46-Jährige ist Mitglied der Chefredaktion von Keystone-SDA und bleibt Vizepräsident.

Meienberger ist seit fast 20 Jahren als Sportfotograf tätig, unter anderem als offizieller Teamfotograf des FC Luzern. Seit Januar 2026 ist er zudem Mitinhaber der Fotoagentur Freshfocus. «Wir leiden seit Jahren an Mitgliederschwund, die Konkurrenz durch KI ist gross. Als Präsident will ich diese Probleme angehen und gemeinsam mit dem Vorstand versuchen, diese zu lösen», lässt sich Meienberger in einer Mitteilung zitieren. Zudem soll der Presseausweis des Verbands an Stellenwert gewinnen.

Aktuell zählt Sportpress.ch in 13 regionalen Sektionen knapp 1000 Mitglieder.

Vorstand weiterhin unterbesetzt

Nach Kellers Rücktritt bestand der Vorstand nur noch aus drei Personen. Neben Meienberger kommen nun Daniela Porcelli (Basel-Stadt) und Meinrad Stöcklin (Baselland) dazu. Die 41-jährige Porcelli ist Gründerin und Inhaberin der Foto- und Medienagentur DP Media. Zuvor war sie 15 Jahre im Bankwesen tätig, und sie übernimmt nun das Finanzressort. Stöcklin (59) sass bereits von 2011 bis 2014 im Vorstand. Er präsidiert die Sektion Baselland und ist seit 1988 im Sportjournalismus tätig, zuletzt als freier Mitarbeiter und selbstständiger Kommunikationsfachmann.

Porcelli und Stöcklin ersetzen Patricia Loher und Vedran Galijas. Loher war zwölf Jahre für die «Sports Awards» zuständig und musste wegen der Dienstaltersbeschränkung des Verbands zurücktreten. Galijas, seit 2021 im Vorstand und zuletzt Finanzchef und Webmaster, stellte sich nicht zur Wiederwahl.

Mit Meienberger, Mühlebach, Porcelli und Stöcklin zählt der Vorstand vier Mitglieder und bleibt damit gemäss den Statuten unterbesetzt. Die lateinische Schweiz ist im Gremium nicht vertreten. Die Geschäftsstelle führt weiterhin Muriel Fiechter Oberholzer.

Die Delegiertenversammlung mit 31 Delegierten fand anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Sektion Zürich statt. Als Gast war Regierungsrat Mario Fehr anwesend. (pd/cbe)