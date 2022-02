Im Januar 22 startete die Schweizer Bettenmanufaktur Elite Beds eine neue Markenkampagne. Mit dem Leitspruch «Das Leben beginnt mit gutem Schlaf» soll das Bedürfnis nach einer nachhaltigen und guten Schlafqualität erfüllt werden, heisst es in der Mitteilung.

«Die geschärfte Markenstrategie definiert unsere Werte und Philosophie zeitgemäss und richtet uns zukunftsfähig aus», wird François Pugliese, CEO von Elite Beds, zitiert. Alle Handlungen basierten auf dem Know-how, das von Generation zu Generation, seit 125 Jahren, weitergegeben und weiterentwickelt werde.



In Bewegtbild und Print wurde mit natürlichem Licht, warmen Farben, grossflächigen Naturaufnahmen der Aletsch Arena, Szenen im Hotel Le Mirador Resort & Spa und Detailbildern aus unserer Schweizer Bettenmanufaktur in Aubonne am Genfersee gearbeitet. Der Mensch in der Natur nimmt einen Platz im Vordergrund ein: Charaktere, die für Leidenschaft und Lebensfreude stehen – und für die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung eine Lebenseinstellung ist.

Ein erholsamer, wirklich «regenerierender» Schlaf gibt uns die Kraft, um Berge zu versetzen. Er hilft uns, unsere Ideen und Wünsche zu erkennen. Dank ihm werden wir empfänglicher für das Schöne der Welt um uns herum und sensibler für die einfachen Dinge der Natur und ihrer Anmut.

«Dank der guten Zusammenarbeit von Elite Beds und der in Los Angeles ansässigen Film & Produktionsfirma Heimat Films (Inhaber ist der Schweizer Basil Schneeberger) konnte eine wirklich eindrückliche, multimediale Kampagne auf die Beine gestellt werden», wird Marie Pugliese, Business Developer Elite Beds, zitiert. Der Einsatz der neuen Markenkampagne seit Januar 22 in TV, Print, Digital und Social Media ermögliche eine hohe Visibilität. Premium-Platzierungen sorgten für optimale Performance.

Verantwortlich bei Elite Beds: Marie Pugliese (Business Developer) und Sophie Franklin (Kommunikation); verantwortlich bei Heimat Films: Basil Schneeberger (Art Director) und Andrea Wüest (Produktion). (pd/wid)