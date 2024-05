Publiziert am 16.05.2024

Als Verkehrsdrehscheibe kennen den Flughafen Zürich alle. Weniger bekannt sei hingegen das non-aviatische Angebot, schreibt Jim & Jim. Die Zürcher Agentur hat darum eine Imagekampagne realisiert, die das ändern will.

Mit einer 360-Grad-Kampagne soll das Image des Flughafens als Destination für Gastronomie, Shopping und Freizeit gestärkt und den Flughafen als Love-Destination bei der Schweizer Bevölkerung verankert werden, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Die Kampagne ziele darauf ab, die Vielfalt und Attraktivität des Flughafens in den Mittelpunkt zu rücken und die Besuchenden vor Ort aktiv einzubinden. Der Claim «Alles. Und noch mehr.» betont die breite Angebotspalette des Flughafens. Die Kampagne wurde in Deutsch und Englisch umgesetzt.













In acht Videos hebt die Kampagne verschiedene Angebote des Flughafens hervor und inspiriert die Zielgruppe dazu, die Vielfalt am Flughafen zu entdecken. Zusätzlich wurde ein Mixed-Video mit allen Partnern erstellt, um die Vielfalt des Angebots zu unterstreichen.



Die Bewegtbild-Kampagne wird von acht Key-Visuals begleitet und in verschiedenen Formaten für Social Channels, Online Ads sowie digitale Stelen und Plakate aufbereitet. Unter anderem wird der rund 10 Meter breite digitale Widescreen in der Passage zum Circle bespielt, für den ein spezifisches Video produziert wurde.





Ergänzt wurde die Kampagne durch eine innovative KI-Aktivierung im Airport Shopping. Das Publikum hat dort die Möglichkeit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein digitales Reisetagebuch zu gestalten. Mittels KI werden ausgehend von einem Photo-Booth-Bild fünf überraschende Bilder generiert, welche die Besucherinnen an unterschiedlichen Destinationen wie Jungle, Wüste oder Arktis inszenieren. (pd/nil)