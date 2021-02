Am Montag öffnen die Zürcher Museen ihre Türen – zum zweiten Mal nach einem Lockdown. Heads bewirbt die Wiedereröffnung und weist auf charmante Weise darauf hin, dass natürlich auch beim Museumsbesuch Abstand und Maske weiterhin Pflicht sind.

Auf ganzseitigen Anzeigen in Tages-Anzeiger und NZZ, auf Onlinekanälen und in den sozialen Medien werben die Zürcher Museen um die Gunst der Kulturinteressierten. Der Erfolg ist ihnen relativ sicher, heisst es in einer Mitteilung. Nicht nur warten eine Vielzahl von faszinierenden Ausstellungen auf Besucherinnen und Besucher, es bieten sich im Moment ja auch nur wenige kulturelle Alternativen zum Museumsbesuch. Die Zürcher Museen freuen sich, wenn deshalb viele Zürcherinnen und Zürcher ihre Museen für sich (wieder-)entdecken.

Verantwortlich beim Verein Zürcher Museen (VZM): Brigit Wehrli-Schindler (Präsidentin), Nicole Mayer (Geschäftsführerin); verantwortlich bei Heads Corporate Branding: Ralph Hermann (Konzept/Text), Marco Simonetti (Design), Roman von Arx (Produktion). (pd/cbe)