2008 öffnete das vom New Yorker Stararchitekten Daniel Libeskind entworfene Shopping- und Erlebniscenter Westside im Westen Berns seine Türen. 15 Jahre später wird Jubiläum gefeiert. Der Startschuss fällt am Freitag mit einem LED-Countdown, gefolgt von immer wieder neuen Aktivitäten, die schliesslich in den Jubiläumstagen vom 26. bis 29. Oktober mit ihren zahlreichen Events gipfeln, welche durch die Eventmarketing-Agentur Emotion.Company konzipiert und in Zusammenarbeit mit Commit It umgesetzt wurden.

In Festlaune versetzt die Grossregion schon jetzt eine Kampagne von Komet, deren Kampagnenmotto «Wir feiern mit … und mit Ihnen» die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten macht, wie es in einer Mitteilung heisst. Gleichzeitig erlaube es dieser Textduktus, «die verschiedenen Attraktionen elegant darin zu integrieren und die einzelnen Sujets passend zu bebildern». Ein goldenes Jubiläumslogo in Westside-typischer Frameform verleihe dem Ganzen zusätzlich etwas Feierliches.

Alle diese Gestaltungselemente finden sich einerseits in den diversen analogen und digitalen Medien sowie den Werbemitteln und -flächen im Westside selbst, darunter riesige Fassadenposter, wieder. Andererseits zieren sie das ebenfalls von Komet gestaltete Jubiläumstram, das auf verschiedenen Linien von Bernmobil verkehrt und für Bernerinnen unübersehbar auf das Westside-Jubiläum aufmerksam macht.

Verantwortlich bei Westside: Peter Gosteli (Centerleiter), Martin Welti (Leiter Marketingkommunikation), Caroline Häuselmann (stv. Leiterin Marketingkommunikation), Maria Stalder, Sandra Steffen (Marketingkommunikation); verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD/Grafik), Timo Brandt (DTP), Corinne Hert (Client Service Director), Claudia Shatri (Senior Beraterin); verantwortlich bei Emotion.Company: Marc Zehnder; verantwortlich bei Commit It: Marc Käser. (pd/cbe)