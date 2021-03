Thjnk Zürich: Das Comeback von Pablo Schencke

Der hochdekorierte Kreative Pablo Schencke kehrt als Executive Creative Director, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung zu Thjnk Zürich zurück. Dort wird er gemeinsam mit Agentur-Mitgründer Alexander Jaggy die Kreation leiten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Im Januar wurde bekannt, dass Schencke Publicis verlassen wird. persoenlich.com berichtete bereits vom bevorstehenden Wechsel zu Thjnk Zürich, Inhaber Alexander Jaggy wollte damals entsprechende Gerüchte noch nicht bestätigen.

«Pablo Schencke hat unsere Agentur die ersten zweieinhalb Jahren massgeblich geprägt. Wir freuen uns sehr, ihn wieder in unseren Reihen zu haben», so Jaggy am Mittwoch. «Sein Comeback ist fachlich und menschlich ein grosser Gewinn für unsere Agentur». In der Zwischenzeit war Schencke bei Publicis Zürich beschäftigt, wo er für Sunrise, Migros, Swiss, Mercedes-Benz, Die Post und Ricola tätig war.

«Wieder bei einer der kreativsten Agenturen der Schweiz arbeiten zu dürfen, ist für mich eine wahre Freude», sagt Schencke zu einer Rückkehr. «Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam sehr viel erreicht, und ich freue mich darauf, daran anzuknüpfen und auch in Zukunft mit einem tollen Team grossartige Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie wieder nach Hause zu kommen.»

Frühere Stationen Schenckes waren 180 Grados und Leo Burnett in Santiago de Chile, Jung von Matt/9 in Hamburg, Spillmann Felser Leo Burnett und Jung von Matt/Limmat.

Schencke ist Mitglied im ADC Schweiz und war mit seinen Kampagnen an den grössten internationalen Kreativwettbewerben Cannes Lions, One Show, D&AD, Clio, London International Awards, Eurobest und ADC Europe erfolgreich.

Die Full-Service-Agentur Thjnk Zürich beschäftigt 14 Mitarbeitende und betreut unter anderem Kunden wie Credit Suisse, Ochsner Sport, Bio Suisse, Edelweiss und Media Markt. (pd/cbe)