Digitec Galaxus: Das echte Leben von Autoposern

Das echte Leben von Autoposern

Anders als so oft auf Insta und Co zeigt Galaxus das Leben in der neuen Kampagne ganz ungeschminkt. Dafür hat sich das eigene Videoteam auf den Weg gemacht und Kundinnen und Kunden im echten Leben besucht.

Die neue Galaxus-Kampagne zeigt in mehreren Clips das echte Leben der Kundinnen und Kunden. (Bild: Digitec Galaxus)