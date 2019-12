Seit wenigen Tagen ist es in Zürich «on the road»: das erste komplett gebrandete Tram der Glattalbahn, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf den Linien 10 und 12 präsentiert sich das «Cobra» innen und aussen ganz im Look der beiden Brands ZHN und Spoom, der «innovativen» Office-Angebote in Zürich Nord. Realisiert wurde das Projekt von Walder,Werber. Die Idee: Wer an Bord kommt, kann unterwegs gleich etwas ZHN- und Spoom-Luft schnuppern. Denn das Interior des Trams komme fast so hip und stylisch daher, wie die Office-Angebote selbst.





Am vergangenen Freitag wurde das Tram mit einer Party eingeweiht. Vom Bellevuet ging die Fahrt durch die City bis an den Flughafen, vorbei an den zu vermarktenden Liegenschaften in Zürich Nord. An Bord wurden die rund 70 geladenen Gäste mit Sound von DJ, Mini-Burgern, Smoothies und Cüpli verwöhnt. Ein Lunch Break der etwas anderen Art «on the move» – auch dieser organisiert und durchgeführt von Walder,Werber. (pd/lol)