Die Lancierungskampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur Studio Wurst will den Schweizer E-Bike-Hersteller Flyer und das neue Enduro E-Mountainbike Uproc Evo:X im Bewusstsein von Mountainbikerinnen und Mountainbikern verankern und gleichzeitig das Image von Flyer auffrischen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Motto «Get high – with a little help» ist ein Film entstanden, der das Evo:X und seine Möglichkeiten perfekt inszeniert, heisst es weiter. Umgesetzt wurde der Film mit Pango Visual unter der Regie von Mathieu Rufray, selbst Fahrer in der UCI E-Enduro World Series.

Aus dem Film entstanden Kurzversionen für diverse Social-Media- und Video-Ads sowie Banner. Zudem wurde das E-Bike für Print-, Social-, Online- und POS-Massnahmen auch fotografisch eingefangen.

Verantwortlich bei Flyer: Marco Alessandri (Leiter Marketing), Julian Stucki (Marketing Manager), Felix Kühni (Multimedia Creator); verantwortlich bei Studio Wurst: Pedro Moosmann und Nino Zuberbühler; Media: Konnex, Marco Berto; Film: Pango Visual, Regie Mathieu Rufray; FPV Drohnen Pilot Pierre Dupont; Fotografe: Maxime Giraud und Mylène Gamard; Bannerproduktion: Misswolf. (pd/yk)