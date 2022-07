Der ADC Switzerland hat in seiner Sonderausgabe der Handelszeitung sowie in sozialen Kanälen im Rahmen eines Wettbewerbes dazu aufgerufen, den besten deutschen Werbetext aller Zeiten zu wählen. Erstmals in der Geschichte der ADC Awards durften somit nicht nur die ADC Members, sondern alle Vertreterinnen und Vertreter der Werbebranche als Jury fungieren und aus einer Shortlist von 25 Werbetexten ihren Favoriten bestimmen. Die ikonischen und teils weltberühmten Slogans und Headlines spannen zeitlich den Bogen von der Gegenwart bis weit in die 1960er-Jahre zurück. Sie stammen allesamt aus der Schweiz und Deutschland oder sind erfolgreich eingedeutscht worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

In den vier Wahlwochen gaben rund 300 Textliebhaberinnen und Textliebhaber ihre Stimme ab. Das Ergebnis fiel laut Mitteilung denkbar knapp aus:

Auf Rang drei landet «Der Uhr» für IWC aus dem Jahr 1999 (Agentur: Wirz Werbung):



Auf Rang zwei folgt «Ohne Dings kein Bums» für die Stop-Aids-Kampagne vom BAG aus dem Jahr 1997 (Agentur: CR Basel):



Gewonnen hat mit hauchdünnem Vorsprung der Text: «Ich möchte niemals Kinder sind für mich das Grösste» für die «Das Leben ist voller Wendungen»-Vorsorgekampagne von SwissLife aus dem Jahr 2011 (Agentur: Spillmann Felser Leo Burnett).



«Wir wollten an die hohe Kunst des Textens erinnern. Und der Wettbewerb hat gezeigt, dass grandiose Texte nach wie vor bedeutsam sind und begeistern», wird Thomas Wildberger, Jury-Chairman der ADC Awards, in der Mitteilung zitiert. «Es war schön zu beobachten, wie sich die Leute engagiert haben und dass viele Sujets, die wir täglich aus der Shortlist in den sozialen Medien gepostet haben, spannende, leidenschaftliche und auch kontroverse Diskussionen ausgelöst haben. Für mich persönlich hätte fast jeder der Vorschläge gewinnen können, aber dass Swiss Life am Ende einen Tick vor den anderen lag, überrascht mich nicht. Der Wendesatz hat sozusagen eine neue Kategorie des Schreibens begründet. Es ist eine Jahrhundertidee, die nicht wiederholt werden kann. Die brillante Textmechanik ist imstande, auch ohne Bild unterhaltsame und emotionale Geschichten zu erzählen. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten auf Agentur- und Kundenseite. Ihr gewinnt zwar keinen Würfel, dürft euch aber nun zu Recht Queen oder King of Copy nennen.»

Der Freelancer und Texter Thomas Schöb war damals auf Agenturseite mit dabei. Auf die Frage, wie die SwissLife-Kampagne einst entstanden ist, antwortet er: «Wenn man auf den Schulterblick verzichtet, wenn man nur eine einzige Idee präsentiert, wenn man der Intelligenz, dem Humor und der Vorstellungskraft des Zielpublikums vertraut, wenn man Emotionalität nicht mit der Abbildung glücklicher Menschen verwechselt, dann können richtig gute Schlagzeilen entstehen.» (pd/cbe)