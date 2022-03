Das «NZZ Magazin» kommt laut einer Mitteilung «bildstark daher und vereint die publizistische Kraft von erfolgreichen Titeln aus dem Hause NZZ für ein geballtes Lesevergnügen». Es soll sowohl die treue Leserschaft «begeistern» wie auch neue Leserinnen und Leser für die NZZ gewinnen. Die von der Stadelhofer- und Falkenstrasse in «enger und agiler Co-Kreation» entwickelte Lancierungskampagne nutzt – das Produkt spiegelnd – denn auch starke Bilder und «paart sie mit ebenso starken Botschaften, die das neue Leseerlebnis fast schon synästhetisch anpreisen». Die Kampagnen-Tagline «Verstehen bewegt» verstärke dies zusätzlich.













«Die Inhalte des NZZ Magazin sprechen unsere Sinne auf vielfältige Art an. Dieses Leseerlebnis nimmt die Kampagne fein auf. Mit Publicis haben wir einen Partner zur Seite, der nicht nur das Produkt versteht, sondern auch unser Publikum – und was das NZZ Magazin bei unseren Leserinnen und Lesern hoffentlich auslösen wird», lässt sich Johannes Berchtold, Head Customer Marketing & Branding bei NZZ, in der Mitteilung zitieren.

Auch für Publicis sei die Lancierung laut eigenen Angaben ein besonderes Projekt gewesen, weil damit die Zusammenarbeit mit der NZZ nach einigen Jahren Pause wieder aufgenommen werden konnte, wie Creative Director David Lübke gemäss Mitteilung sagt: «Es hat sehr viel Spass gemacht, wieder für die NZZ in den Ring steigen zu dürfen. Gerade im hyper-aktuellen, rasend schnellen Newsumfeld ist es extrem spannend, ein Gegengewicht mit Fokus auf bewegende Geschichten bewerben zu können. Nicht zuletzt, weil der Qualitätsanspruch und die sprachliche Feinheit der NZZ direkt in die Kampagne übertragen werden mussten.»











Die Kampagne startete am 21. März und wird auf Social Media, in Print und zahlreichen Display-Massnahmen zu sehen sein.





Verantwortlich bei NZZ: Ilona Gähwiler (Senior Marketing Manager), Nora Brunhart (Senior Marketing Manager), Nina Hildebrand (Texterin/Konzepterin), Kerstin Heidrich (Art Director), Olivia Blum (Senior Grafik Designerin); verantwortlich bei Publicis: David Lübke (Creative Director), Sandy Pfuhl, Cosima Pereira Köster (Senior Art Director), Gvozden Milosevic (Grafik-Lernender), Sandro Looser (Client Service Director), Dragana Knezevic (Account Director), Matthias Koller (Gesamtverantwortung), Produktion: Prodigious. (pd/tim)