Polyconsult: Das Plus für den öffentlichen Verkehr

Die «öV Plus App» wurde vollständig überarbeitet und erschliesst neu noch mehr Gebiete. Neu sind 17 Verkehrsbetriebe aus dem Espace Mittelland sowie der Zentral- und Ostschweiz mit an Bord. Die Lancierungskampagne soll Downloads generieren und die App in den neuen Regionen bekannt machen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ob für den Gelegenheitsfahrer oder für die Berufspendlerin: Die «öV Plus App» biete allen ein echtes Plus. Fahrplanauskunft oder Verkehrsinformationen in Echtzeit, Tickets für die Region und in die ganze Schweiz, digitale Mehrfahrtenkarten oder Push-Benachrichtigungen für favorisierte Linien seien nur einige der vielen praktischen Funktionen. Dabei glänze die App besonders mit einer starken Personalisierbarkeit.

Polyconsult inszeniert den individuellen Mehrwert «mit klaren und schnörkellosen Botschaften». Die nutzenorientierten Argumente überzeugen, sich die App aufs Smartphone zu holen, heisst es weiter. Damit die Lancierungskampagne alle Fahrgäste erreicht, wird sie online gezielt ausgespielt sowie auf Tramhängern, auf TrafficScreens, am Ticketautomaten und plakativ auf Fahrzeugen platziert.

Verantwortlich bei Bernmobil: Alina Kurt (Leiterin Marktmanagement), Monika Scheiwiller (Kommunikationsspezialistin), Monika Ryf (Kommunikationsspezialistin); verantwortlich bei Polyconsult: Silvio Truffer (Creative Direction), Raphael Gammenthaler (Text-Konzept), Olivia Schneeberger (Konzept und Art Direction), Caroline Bühler, Simone Ensslin (Beratung); Attackera (Paid Media). (pd/cbe)