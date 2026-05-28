Publiziert am 28.05.2026

Der ADC Switzerland hat am Donnerstag das vollständige Line-up für das Kreativfestival vom 8. bis 13. Juni im Kraftwerk Zürich veröffentlicht.

Den Auftakt macht am Montag, 8. Juni, der «20 Minuten ADC Empfang» bei der TX Group mit Reden von 20-Minuten-CEO Bernhard Brechbühl, Stadtpräsident Raphael Golta und ADC-Präsident Thomas Wildberger sowie einem Live-Act von Noemi Beza. Nach den Jurytagen am Dienstag und Mittwoch öffnet am Mittwochabend die kostenlose «Open Night» das Kraftwerk für alle Interessierten.

Am Donnerstag, 11. Juni, startet das Programm wahlweise mit einem Mindful Walk durch Zürich oder einem Vortrag von Pfarrer Christian Walti über Kreativität und Spiritualität im KI-Zeitalter. Filmregisseur Manuel Henry eröffnet einen Film-Stream mit Regisseurin Lisa Brühlmann und Konsumentenpsychologen Timo Schneider. Ein Strategie-Stream mit Gordon Nemitz (Thjnk Zürich), Strategin Liane Siebenhaar und Werbe- und Konsumentenpsychologen Joost van Treeck läuft parallel. Den Tagesabschluss bildet ein Panel mit ADC-Präsident Thomas Wildberger, Werber des Jahres Jan Kempter und zwei ADC Young Members über eine Neugründung des ADC Switzerland.

Am Freitag, 12. Juni, sprechen unter anderen Extrembergsteiger Thomas Huber, der frühere Hamburger Bürgermeister Ole von Beust sowie Justin Billingsley, aktuell CMO von Nomad Foods, über kreative Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Die Trend- und Zukunftsforscherin Oona Horx Strathern stellt das Konzept der «Kindness Economy» vor, die in Singapur lebende Künstlerin Wenhui Lim referiert über Altern und Identität im KI-Zeitalter. Parallel tagt im Kraftwerk das Board Meeting des ADC of Europe.

Ab 18.30 Uhr werden am Freitagabend die Jubiläumsawards und der 20-Minuten-Publikumspreis vergeben, moderiert von Christa Rigozzi. Das Festival schliesst am Samstag, 13. Juni, mit einem Jubiläumsfest ab 19 Uhr. (pd/cbe)

Tickets und vollständiges Programm finden Sie unter adc.ch.