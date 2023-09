Jede passionierte Heimwerkerin und jeder passionierte Heimwerker kennt ihn: den einzigartigen Groove, wenn man an seinem Projekt dran ist und es auf einmal läuft wie von selbst. Der neue TV-Spot von Jumbo zelebriert diesen Rhythmus des Selbermachens, wie es in einer Mitteilung heisst. Hämmern, Sägen, Malen und viele weitere Handwerksgeräusche verweben sich zu einem pulsierenden Track, der zum Mitmachen animiert und die Projekte der Schweizerinnen und Schweizer bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet.

Aber: Jumbo sei nicht nur die Nummer eins für alle möglichen Projekte - Jumbp sei auch die Nummer eins für tiefe Preise. Deshalb gibt es drei Spot-Varianten mit jeweils einem in den Spot integrierten, vorteilhaften Angebot. In Aktion trägt es zum Rhythmus des Films bei.

Der TV-Spot mit dem ersten Jumbo-Top-Angebot läuft seit Mitte Monat auf den TV-Sendern der ganzen Schweiz und auf YouTube. Die anderen beiden Versionen mit weiteren Aktionen folgen in den nächsten Wochen.

Verantwortlich bei Jumbo: Zorica Jurkovic (Leiterin Werbung), Theres Kummer (Projektleiterin Werbung); verantwortlich bei kreisvier communications AG: Serhat Yokus, Iva Burmester (Beratung), Carmen Stähelin, Sven Kahler, Natasha La Marca, Samuel Knaus (Kreation), Imke Fichter, Lorena Wissler, Zeynep Danyeri (DTP), Bildbearbeitung: Sturm AG; verantwortlich bei Shining Film AG: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Stefan Girtanner (Se- nior Producer), Nathalie Maibach (Line Producer), Mirjam und Lukas Fröhlich (Director), Sven Probst (Di- rector of Photography), Wolfgang Weigl (Editor), Unsere Farben, Jürgen Kupla (Colorist), Jonathan C. Meier (Musikkomposition), Dubdub, Gregor Rosenberger (Sounddesign); Sprachaufnahmen: The Cover Media AG. (pd/wid)