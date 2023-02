Rund 6,5 Millionen Menschen in der Schweiz nutzen YouTube monatlich, deren 2,5 Millionen streamen YouTube via Connected TV auf dem grossen Bildschirm. YouTube spielt heute im Alltag vieler Schweizerinnen und Schweizer eine immer bedeutendere Rolle, wie es in einer Mitteilung heisst. YouTube sei gleichzeitig für Werbetreibende und Agenturen eine bedeutende Plattform zur Kommunikation von Informationen und Markenbotschaften.

«Die Gewinner des ‹YouTube Ads Leaderboard 2022› waren in erster Linie erfolgreich, weil sie Kampagnen erstellt haben, die sehr gut bei den YouTube-Nutzerinnen und -Nutzern in der Schweiz ankommen. Dabei haben sie die Möglichkeit unterschiedlich lange Clips einzusetzen, sehr effizient und kreativ genutzt», wird Scott Little, Video Lead & Agency Manager bei Google Schweiz, zitiert.





Top 5 «Short Form» (bis 30 Sekunden)



«Bei den Short-Form-Videos sehen wir unterschiedliche Ansätze. Dabei kann es sich durchaus lohnen, den Mut zu haben, Unkonventionelles auszuprobieren», so Scott Little.



5. Swype



4. Kia Schweiz



3. Nespresso



2. Coop



1. Ovomaltine

«‹Hör nie auf, Dein Ding zu machen› basiert auf der neuen Positionierung von Ovomaltine – wir wollen die Leute in der Schweiz ermutigen, ihr Ding durchzuziehen – mag dies auch noch so verrückt sein. Mit der Energie von Ovo geht es dann halt vielleicht nicht besser, aber sicher länger. Schön zu sehen, dass die Geschichte von Lukas und seinen Freunden ebenfalls auf YouTube so gut angekommen ist», so Christof Stulz, Leiter Marketing Ovomaltine / Caotina Schweiz bei Wander.







Top 5 «Long Form» (ab 31 Sekunden)



«In der Long-Form-Kategorie hat man die Möglichkeit, eine ‹längere Geschichte› zu erzählen. Wenn ein Werbevideo unterhaltend und informativ ist, schauen YouTube-Nutzerinnen auch sehr gerne länger», so Scott Little.



5. Galaxus



4. L’Oréal Paris Schweiz



3. Dosenbach



2. Swissmilk



1. Omega









Top 5 «Bumper Ads» (6 Sekunden, unskippable)



«Bei den Bumper Ads wurden in erster Linie Angebote, beziehungsweise Dienstleistungen in den Vordergrund gestellt. Aufgrund der Kürze ist es bei diesem Format wichtig, sich auf die Kernbotschaft zu konzentrieren», so Scott Little.



5. Apfelkiste



4. Microspot



3. Migros



2. Valiant



1. McOptic



Im Jahresrückblick «YouTube Ads Leaderboard 2022» präsentiert YouTube die Top-5-Werbeclips der Schweiz in drei verschiedenen Kategorien. Ein Algorithmus, der bezahlte und organische Aufrufe, Zuschauerbindung, Klicks und Sentiment berücksichtigt, bestimmt das Ranking. (pd/cbe)