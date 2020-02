von Redaktion persoenlich.com

5. Bud Light Seltzer / «Inside Post's Brain»

Agentur: Widen & Kennedy New York

Der US-Popstar Post Malone muss sich in einem Laden zwischen Bud Light und Bud Light Seltzer entscheiden. In seinem Gehirn geht ein Kampf zwischen zwei Männern los, welche in der Kommandozentrale den Joystick hin und her bewegen. Analog dieses Hin und Hers wird Malone im Laden hin- und hergeschleudert. Plötzlich sagt eine Frau: «Jungs, wir sind unglaublich reich. Lasst uns beides kaufen.» Der Spot der Agentur Widen & Kennedy New York erinnert an den Pixar-Film «Alles steht Kopf» und bringt zum Schmunzeln.













4. Jeep / «Groundhog Day»

Agentur: High Dive

Jeep wirbt an den Super Bowls mit einer Neuauflage des Films «Und täglich grüsst das Murmeltier» von 1993. Der Jeep-Gladiator bringt Abwechslung in den Alltag von Bill Murray und seinem Murmeltier. Auch wenn das jüngere Publikum damit wenig anfangen kann, wer den Film kennt, kommt um ein Schmunzeln nicht herum.













3. Google /«Loretta»



«How not to forget» tippt ein älterer Mann in der Benutzeroberfläche von Google ein und fragt dann nach Bildern seiner verstorbenen Frau Loretta. Er weist Google an, sich daran zu erinnern, dass sie seinen Schnauz hasste und gerne nach Alaska fuhr. Am Ende spielt Google all die gespeicherten Erinnerungen nochmals ab. Der 90-Sekunden-Spot von Google lässt einem schon fast die Augen wässrig werden, wäre da nicht der Hintergedanke: Sind Lorettas Daten bei Google sicher?













2. SodaStream / «Discovers Water On Mars»

Agentur: Goodby Silverstein & Partners

Nach einer sechsjährgen Abstinenz warb SodaStream dieses Jahr wieder an den Super Bowls. Der Spot nimmt die Zuschauer mit auf eine Mission zum Mars, wo eine Pfütze H2O entdeckt worden ist. Das Wasser heldenhaft zur Erde gebracht, trinkt ein anderer Astronaut die Flasche leer. Als er ermahnt wird, dass es sich um das Marswasser handelt, antwortet er: «Oh! Ich dachte, da steht Mark's Wasser.» Der von Goodby Silverstein & Partners entwickelte 30 Sekunden lange TV-Spot wurde unmittelbar vor der Halbzeit-Show ausgestrahlt. Der Spot wurde vom Oscar-nominierten Filmregisseur Bryan Buckley inszeniert, der bereits für mehr als sechs Dutzend Super-Bowl-Werbespots verantwortlich war.











1. Amazon / «Before Alexa»

Agentur: Droga5

Was haben die Leute eigentlich gemacht, bevor es Sprachsteuerung gab? Der Unterschied ist gar nicht so gross. Es gab damals schon Fake News und undurchsichtige Präsidenten. Amazon nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise durch verschiedene Zeitalter. Die Hauptrolle des Spots belegt das prominente Paar Ellen DeGeneres und Portia de Rossi. Sie stellen sich oben genannte Frage, als sie ihr Haus verlassen.

Das Finale des 54. Super Bowls ging in der Nacht von Sonntag auf Montag in Miami über die Bühne. Nach einem hochspannenden Spiel gewannen die Kansas City Chiefs mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers.