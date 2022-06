LSA Junior Agency Awards 2022: Das sind die fünf finalen Teams

Seit letzter Woche ist klar, welche Teams ihre Hochschule am diesjährigen LSA Junior Agency Award vertreten dürfen. Während des Frühlingssemesters arbeiteten sämtliche Teams am gleichen Case, der durch die LSA-Agentur Publicis Zürich bereitgestellt wurde, heisst es in einer Mitteilung. Die Studierenden erhielten den Auftrag, für Migrolino ein Konzept zur Bekanntmachung des neuen Shopformats Goods mittels einer hyper-lokalen Kampagne zu entwickeln. Mit Gooods lanciert die Migrolino ein weiteres Convenience-Shopformat, das für Genuss und Gesundheit, den schnellen Einkauf zwischendurch und ein vielfältiges sowie geschmackvolles Shoppingerlebnis steht. Die Studierenden mussten Ideen erarbeiten, wie dieses auf frische und gesunde Produkte fokussierte Format über bestehende Kanäle für die vorgegebenen Zielgruppen vermarktet werden kann.

Das sind die Finalistinnen und Finalisten der fünf Teams:

Team Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW / Agenturcoach: Blueheart

Adrian Hitz

Chiara Frank

Francesco Cirillo

Romina Araujo

Vedran Bakal

Andrea Christian Wirthmüller

Team Höhere Fachschule für Wirtschaft Bern HFW / Agenturcoach: Blueheart

Beat Zaugg

Lara Wenig

Nafissatou Ndiaye

Team Hochschule Luzern HSLU / Agenturcoach: Wunderman & Thompson

Valentina Petrovic

Srishti Savkur

Clemens Bürli

Olivier della Valle

Luca Sorrentino

Elzine Mushambi

Team Berner Fachhochschule BFH / Agenturcoach: Komet

Carmen Bieri

Alessio Bräutigam

Céline Ackermann

Team Fachhochschule Graubünden FHGR / Agenturcoach: Serviceplan Suisse

Patrick Ulber

Stefan Boog

Matthias Angst

Dominik Sigrist

Nicolas Steiger

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 16. Juni 2022, auf der grossen Bühne des SIX Convention Point in Zürich statt. (pd/wid)