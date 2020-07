Wunderman Thompson: Das Sommerfestival daheim lanciert

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen. Das gilt auch für den Festivalsommer, der dieses Jahr praktisch weltweit abgesagt wurde. Doch «The New Normal» bedeutet nicht, dass man deswegen auf alles verzichten muss, wie Wunderman Thomson in einer Mitteilung schreibt. Denn mit ein bisschen Kreativität könne man auch als Open-Air-Fan ganz neue Wege gehen, um das Festivalfeeling so richtig geniessen zu können: Dank dem UPC Giganetz, das die Musik und den Groove in bester Qualität in den eigenen Garten oder den eigenen Balkon bringe.

Wunderman Thompson hat für diese Sommerkampagne laut Mitteilung «zu einem neuen und überraschenden Stilmittel gegriffen» und bewirbt den Festivalsommer daheim adäquat mit einem illustrierten Konzertplakat, das eigens von dem bekannten Plakatillustratoren Amadeus Waltenspühl umgesetzt wurde. Dabei werde schnell klar, dass nicht nur der Preis äusserst attraktiv sei, sondern auch das Leistungsangebot, das mit einem eindrücklichen Line-up aufwarten könne.

Zusätzlich zu der Kampagne von Wunderman Thompson und den Online-Massnahmen von Webrepublic setzt OMD als Medienagentur erstmals Working Bicycles ein, welche mit insgesamt knapp 800 Fahrern in 14 Schweizer Städten unterwegs sind. Diese machen auf das UPC Giganetz aufmerksam und sorgen dafür, dass auch die Kommunikationsmassnahmen zu einem kleinen Sommerfestival auf der Strasse werden, wie es weiter heisst.

