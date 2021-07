Imagekampagne für Hermès Paris: «Hi» fängt die Sommerkollektion mit einer Reihe spielerischer Bilder ein, die das «bien s'habiller» von Hermès zum Ausdruck bringt.

Das Kampagnenmotiv spielt mit der Wahrnehmung und nimmt die Betrachterin mithilfe dem inszenierten «H» in die inspirierende Welt von Hermes mit, wie es in einer Mitteilung von Studio Thom Pfister heisst. Die Sujets erscheinen als Plakate und in ausgewählten Medien, am POS und in Modezeitschriften. (pd/cbe)