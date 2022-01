Die Wintermonate schlagen bei vielen Menschen auf die Stimmung und insbesondere bei Jugendlichen führt der konstante Leistungsdruck und die allgegenwärtige Vergleichbarkeit auf Social Media zu Stimmungstiefs, was zu Depressionserkrankungen führen kann. Die pandemische Situation verschärft diese Effekte noch zusätzlich. Leider werde noch immer viel zu wenig über das Thema gesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei sei das Erkennen der Anzeichen und die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe in einem frühen Stadium essenziell für eine Abwendung schwerer depressiver Verläufe.

Aus diesem Grund hat der Verein Stressmanagement die Initiative ergriffen und eine Sensibilisierungskampagne* für Jugendliche und junge Erwachsene gestartet, die aus drei kurzen Filmsequenzen besteht. Diese zeigen alltägliche Situationen und Muster, welche die Anzeichen eines Stimmungstiefs visualisieren. Im Abspann wird auf Angebote verwiesen, welche Hilfe und weitere Informationen vermitteln. Damit würden die Filme einen Beitrag zur Früherkennung und Information über stressbedingte Krankheiten und leicht zugängliche Hilfsangebote leisten.

Die Videosequenzen werden in deutscher und französischer Sprache über soziale Netzwerke (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Websites) verbreitet. Die Kampagne wird am 31. Januar 2022 lanciert.

Konzept und filmische Umsetzung: Grunerfilms; Produzent und Regie: Tizian Gruner. (pd/tim)

*An der Kampagne beteiligte Organisationen: Verein Stressmanagement, Dargebotene Hand, BeWell.Help, Sgad und Wie geht's dir.