SodaStream: David Hasselhoff rettet Meeresschildkröten

Seit je ist der Schutz des Planeten ein zentrales Anliegen von SodaStream. Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, die Nutzung von Einwegplastikflaschen zu reduzieren und zu verhindern, dass diese im Meer landen. Anlässlich des bevorstehenden Earth Day am 22. April verdeutlicht SodaStream sein Engagement mit einer Initiative: Für jeden weltweit im April verkauften Wassersprudler verpflichtet es sich, eine Baby-Meeresschildkröte zu retten. Dafür hat sich das Unternehmen mit der Non-Profit-Organisation See Turtles zusammengetan, die sich für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Als Teil unserer Verantwortung gegenüber unserem Planeten suchen wir immer nach Möglichkeiten, noch besser zu werden. Die diesjährige Initiative ist die bisher grösste zum Earth Day und erstreckt sich über einen ganzen Monat, den wir zum Earth Month erklären», so Christian Genoud Droz, Country Manager von SodaStream Schweiz. «Einerseits möchten wir die Menschen dazu bewegen, weniger Einwegplastik zu nutzen, andererseits, bieten wir den Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz so die Möglichkeit, zum Schutz der gefährdeten Meeresschildkröten beizutragen.»

Kampagne mit einem Augenzwinkern

Trotz der Dringlichkeit des Themas wurde die begleitende Kampagne mit einem Augenzwinkern umgesetzt. So ist das Kampagnenvideo eine humorvolle Hommage an die kultige «Baywatch»-Serie. David Hasselhoff glänzt als Rettungsschwimmer – allerdings rettet er keine Menschen, sondern eine Baby-Meeresschildkröte.

«Ich fühle mich geehrt, mich gemeinsam mit SodaStream für den Umweltschutz einzusetzen, indem Bewusstsein für die Bedrohung von Meeresschildkröten und unserer Strände geschaffen wird», wird David Hasselhoff in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)