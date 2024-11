Publiziert am 13.11.2024

Das Weinfestival Basel ist eine der meistbesuchten Weinveranstaltungen der Schweiz. Das Logo und das charakteristische Erscheinungsbild mit dem Weinglas sind in der Kommunikation fest verankert.

Um die Ausgabe 2024 noch klarer zu positionieren, hat die MCH Group die Agentur Yellow mit der Weiterentwicklung des Kampagnenauftritts beauftragt. Ziel war es, die bewährten Elemente mit einer klareren und offensiveren Botschaft zu ergänzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Neuausrichtung will die MCH Group die Stellung des Weinfestival Basel als wichtigste und grösste Veranstaltung für Weinliebhaber überregional weiter stärken.

Die Kreativen von Yellow haben die besondere Stellung des Weinfestival Basel als Treffpunkt von Fachleuten und Konsumenten aufgegriffen. Die neue Kampagne verbindet in ihren Headlines auf spielerische Art und Weise die Welt des Weins mit den Menschen, die sich am Festival treffen und austauschen.

Die Botschaften wurden in Fach- und Publikumszeitschriften der Wein- und Gastronomiebranche sowie in klassischen Publikumsmedien platziert. Parallel dazu lief die Kampagne auf den Social-Media-Kanälen der MCH Group sowie in einer breit angelegten Online-Kampagne. In der Region Basel wurden die Kreationen zudem als Aussenwerbung eingesetzt. (pd/cbe)