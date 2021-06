Farner Branding hat das Keyvisual, Plakat und Bühnenbild für die neue Veranstaltungsreihe des Bernhard Theaters entwickelt: «Der Heilige Bernhard» ist ein heiter-philosophisch spiritueller Stammtisch, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Pfarrer der reformierten St. Jakobs-Kirche in Zürich, Patrick Schwarzenbach, und die Schauspielerin und Leiterin und des Bernhard Theaters, Hanna Scheuring, möchten von spirituellen Expertinnen und Experten wissen, wie man gut lebt, wie man spirituell wird und ob es so etwas wie spirituelle Experten überhaupt gibt. An der Premiere am 20. Juni diskutieren Schwarzenbach und Scheuring mit der Ordensschwester und früheren Fernsehmoderatorin Ingrid Grave vom Dominikaner-Orden (bekannt aus «Wort zum Sonntag»).

Kunde: Hanna Scheuring, Nathalie Oesch; Agentur: Farner Branding; CGI: Detail AG. (pd/cbe)