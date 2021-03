Tollkirsch: Den Karton gut dastehen lassen

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 haben die Online-Bestellungen und damit auch die Menge an zu entsorgendem Karton einen rasanten Anstieg erfahren. Eine effiziente Kartonentsorgung wird somit zunehmend relevant, wobei die Frage, was in die Sammlung gehört und was nicht ebenso wichtig ist, wie die korrekte Bereitstellung. Damit die Botschaft der Stadt Winterthur nicht als Belehrung verstanden wird, richtet die Agentur Tollkirsch das Augenmerk ihrer Informationskampagne auf die verschiedenen Entsorgungsarten, die als liebenswürdige Kartonfiguren visualisiert wurden und der Kampagne reichlich Sympathie verleihen.





Die drei Entsorgungstypen der Kampagne entsprechen gemäss Mitteilung den drei Varianten, wie der Altkarton für die Sammlung bereitgestellt werden soll: verschnürt als Bündel, verpackt in einer offenen Kartonschachtel oder gefaltet und verstaut in einer Kartontonne. Entstanden sind die drei Kartonfiguren in sorgfältiger Handarbeit bei Tollkirsch, wo sie für das Kampagnenvisual in Szene gesetzt und abgelichtet wurden. Für die Verwendung auf Social Media setzte die Winterthurer Agentur zusätzlich eine animierte Version des Sujets um und erweckte die Figuren mittels Stop-Motion-Verfahren zum Leben.

Im Rahmen der Kampagnenlancierung Ende Februar 2021 erhielten über 60’000 Haushalte der Stadt Winterthur einen Infoflyer, passend zur Kampagne auf Papier in Kartonoptik. Zudem informiert die Stadt Winterthur auf ihren Kommunikationskanälen über die Kampagne und gewährt in einem Video Einblick in die Arbeit der Beladenden während der Kartonsammlung. Nicht korrekt bereitgestellte Kartonabfälle werden vom Entsorgungsdienst Winterthur nicht mitgenommen und mit einem Hinweis versehen. Auch auf diesem auffällig leuchtenden Sticker bitten die Entsorgungstypen mit ihren grossen runden Augen mit dem charmanten Spruch «Lass uns nicht im Regen stehen» um Verständnis und Mithilfe.

Verantwortlich für bei Entsorgung Winterthur: Simon Amann, Entsorgungsberater bei der Stadt Winterthur; verantwortlich bei Tollkirsch AG: Gabriela Martinelli (Konzept/Design), Marianne Graf (Beratung/Projektleitung). (pd/lom)