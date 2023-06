Am Montag ist die grosse Sommerkampagne der Bahngesellschaft BLS zum Thema Freizeit gestartet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die BLS will damit die Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen zu Ausflügen mit dem Zug inspirieren.

Basis für die Kampagne ist die Ausflugsseite bls.ch/ausflug. Diese ist in drei Themengebiete aufgeteilt: «erleben & entdecken», «aktiv sein» und «geniessen». Diese Cluster werden in der Sommerkampagne aufgegriffen. Leitidee bildet eine Freundesgruppe mit drei Personen, die je ein Themengebiet verkörpern.

Laura, Dänu und Alex sind beste Freunde, auch wenn sie verschieden sind. Laura ist Naturfreundin (Cluster «aktiv sein»), Dänu liebt Städtetrips (Cluster «erleben & entdecken») und Alex ist ein Geniesser (Cluster «geniessen»). Nun ist die Freundesgruppe gemeinsam im BLS-Gebiet unterwegs und zeigen, dass für jede und jeden etwas dabei ist.

In kurzen Snippets werden die Drei gemäss Mitteilung beim Erleben verschiedener Destinationen entlang ihres Railtrips gezeigt. Dabei treffen stets zwei unterwartete Interessen aufeinander. Das soll auf sympathische Weise zeigen, dass auch wenn ein Erlebnis vielleicht nicht ganz mit den persönlichen Vorlieben und Interessen übereinstimmt, sich mit dem vielseitigen Ausflugsangebot der BLS das persönliche Sommerhappening bestimmt finden lässt.

DOOH, Print und Online-Werbemittel sind regional im BLS-Perimeter im Einsatz, heisst es weiter. Die Kampagne wird sechs Wochen laufen und in zwei Phasen umgesetzt. Bei der Phase eins setzt die BLS auf Awareness, in der Phase zwei auf Conversions.

Verantwortlich: Julia Gamma (Leiterin Marketingkommunikation), Anja Méroz (Leiterin Kampagnen und Partnerschaften), Aline Jossi (Kampagnenmanagerin), Simon Achermann (Online Marketing); Online Agentur: Inflagranti; Kreativagentur: Bold. (pd/yk)