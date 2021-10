Thjnk: Denner als perfekten Nachbarn inszeniert

APG

Das Geheimnis um die Plakate ist gelüftet

Das Geheimnis um die Plakate ist gelüftet

Der Absender der blauen Plakate ist bekannt: Es geht um das neue Buch «Is it love» von Frank Bodin.

Der Absender der blauen Plakate mit Fragen wie «Which signs do you follow?» ist bekannt: Es geht um das neue Buch «Is it love» von Frank Bodin. Dieses wurde am Donnerstagabend feierlich enthüllt.