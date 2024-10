Thjnk Zürich: Der Berg als härtester Trainer

Wer den Skirennsport verfolgt und selbst gerne auf die Piste geht, weiss: Niemand fordert einen mehr als die Berge. Tag für Tag überraschen sie einen mit ihren wechselhaften Bedingungen und Wetterlaunen und fordern so stets Bestleistungen von allen, die sich auf ihr Terrain wagen – dies schreibt Thjnk Zürich in einer Mitteilung zur aktuellen Kampagne von Ochsner Sport.

Pünktlich zum Beginn der Skisaison in Sölden lanciert der Sporthändler die neue Winterkampagne, bei der für einmal nicht nur die drei Botschafterinnen und Botschafter Loïc Meillard, Corinne Suter und Melanie Meillard alleine im Fokus stehen – sondern auch unsere Berge. Bildgewaltig zelebriere der Spot ihre Launen, Gegebenheiten aber auch ihre Schönheit, heisst es weiter. Denn auf all das können sich die Kundinnen und Kunden bei Ochsner Sport mit dem passenden Material vorbereiten.

Für die spektakulären Bergaufnahmen verbrachten Regisseur Tobias Bonfanti und die Crew über sechs Tage auf den Gipfeln in verschiedenen Bergregionen der Schweiz. Begleitet werden die Bilder von einem Gedicht, das vom Schweizer Schriftsteller Arno Camenisch geschrieben wurde. Der vielfach ausgezeichnete Autor ist in Tavanasa in Graubünden aufgewachsen und war damit die ideale Wahl, um dem Berg eine Stimme zu verleihen.





Der Film ist im TV und in verschiedenen Online und Social Media Formaten zu sehen, ausserdem wurden diverse POS-Massnahmen umgesetzt. (pd/wid)