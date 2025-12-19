Publiziert am 19.12.2025

Das zentrale Kampagnenmotiv ist eine Christbaumkugel in Kalenderform, die konventionelle Fotografie mit KI-generierten Elementen kombiniert. Das Visual existiert sowohl als Standbild als auch in animierter Form und verweist auf eine Microsite mit allen Änderungen sowie eine GA-Verlosung für Webseitenbesucher.

Die Kampagne läuft seit dem 15. November primär in den Owned Channels von PostAuto, wie es in einer Mitteilung heisst. Zusätzlich hat die Agentur organische Posts für die Meta-Kanäle konzipiert und mit ihrem internen Creator-Team umgesetzt.

Die Mediaplanung verantwortet Mediaplus Suisse aus dem House of Communication Zurich. (pd/cbe)