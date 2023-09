Aldi Suisse: Der Discounter stellt sich zur Wahl

Der Schweizer Parlaments-Wahlkampf geht in die heisse Phase. Landesweit weibeln Kandidierende für die Stimmen der Bevölkerung. Auch Aldi Suisse stellt sich zur Wahl. Der Schweizer Detailhändler kandidiert aber nicht für ein politisches Amt, sondern sagt «JA zu fairen Preisen» und «JA zu Qualität für alle», heisst es in einer Mitteilung. Egal, ob links, rechts oder dazwischen, ob stimmberechtigt oder nicht – bei Aldi Suisse profitieren alle von einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, so die Botschaft der Kampagne.

Das Wahlprogramm von Aldi Suisse

Sparpolitik: Aldi Suisse bietet laut Mitteilung die fairsten Preise im Schweizer Detailhandel. Basis dafür seien ein begrenztes Sortiment und schlanke Prozesse. Regelmässige Warenkorberhebungen der Konsumentenmagazine «K-Tipp» und «Bon à Savoir» würden das bestätigten. Qualitätspolitik: Aldi Suisse macht Top-Qualität für alle bezahlbar. Im Regal finden die Kundinnen und Kunden hochwertige Produkte aus der Schweiz sowie feinste Bio-Qualität zum tiefsten Preis. Mit der Eigenmarke «retour aux sources» bietet der Detailhändler zudem den höchsten Bio-Standard der Schweiz. Denn Aldi Suisse ist der Meinung: Bio darf kein Luxus sein!





Arbeitspolitik: Aldi Suisse steht für Fairness. Darum bezahlt der Detailhändler den höchsten Mindestlohn der Branche. Zudem sind Chancen- und Lohngleichheit der Geschlechter eine Selbstverständlichkeit – das unabhängige Label «We Pay Fair» und rund 40 Prozent weibliche Führungskräfte bescheinigen es. Nachhaltigkeitspolitik: Aldi Suisse engagiert sich für die Umwelt. Jüngst nahm der Detailhändler die grösste Photovoltaikanlage im Kanton St. Gallen in Betrieb – schweizweit erzeugt er mit knapp 78‘000 Photovoltaikpanels grünen Strom. Er setzt sich für die Reduktion von Verpackungen sowie für die Rettung von Lebensmitteln ein. In der Logistik reduziert Aldi Suisse seine CO 2 -Emissionen kontinuierlich – unter anderem durch den Einsatz vollelektrischer LKWs. Zum Wahlkampf offeriert der Discounter zahlreiche Aktionen sowie einen Online-Wettbewerb. (pd/wid)